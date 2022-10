MultiVersus : Black Adam est le prochain perso en DLC, premier teaser en vidéo

Extra, Extra: Unexplainable Lightning Surges Jolt Arcades Everywhere! Black Adam and Arcade Mode join #MultiVersus later this week! pic.twitter.com/gW2YGyWbhx — MultiVersus (@multiversus) 24 octobre 2022

Il fallait s'y attendre. Avec la sortie au cinéma de Black Adam, il était quasi impossible pour MultiVersus de ne pas surfer dessus, ce dernier faisant évidemment partie de la maison Warner Bros. C'est le 22ème personnage jouable du roster et ce dernier n'arrive pas tout seul, puisqu'il a été confirmé qu'un nouveau mode Arcade sera ajouté dans le même temps. Rien n'est bien clair ni officiel pour l'instant, mais il se pourrait bien qu'il s'agisse d'un mode arcade traditionnel, dans le sens où les joueurs vont devoir enchaîner les combats comme dans un jeu de baston classique. Toutefois, certains datamineurs, on trouvé que ce mode Arcade proposera trois degrés de difficulté et qu'il sera composé de 10 étapes au total. Sur Twitter, Tony Huynh (game director du jeu) a également confirmé à un follower que le mode Arcade prendra en charge la coopération en ligne. En attendant de voir tout cela bouger correctement, voici l'annonce faite sur Twitter.