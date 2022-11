MultiVersus : Black Adam entre dans l'arène, il montre ses grosses attaques en vidéo

Alors que son arrivée était censée avoir lieu la semaine dernière, Black Adam aura finalement eu besoin d'un délai supplémentaire, le temps que les développeurs de Player First Games procèdent aux ultimes réglages. Désormais présent dans le casting de MultiVersus, l'anti-héros issu de l'univers DC Comics est capable d'infliger de gros dégâts en combat rapproché, profil de Cogneur oblige. Il est également capable de balancer des projectiles, et peut même voler pour maintenir la pression sur ses adversaires. Comme d'habitude, il faudra patienter quelque temps avant de savoir où il se situe précisément dans la tier list. Toujours en ce qui concerne Black Adam, on rappelle que le film avec Dwayne Johnson est sorti dans les salles obscures le 19 octobre dernier, et si l'on en croit Maxime, c'est loin d'être un chef d'oeuvre.À noter qu'en plus de contenir Black Adam, la mise à jour 1.05 déployée par Player First Games contient un mode "Arcade" muni de trois niveaux de difficulte (Facile, Moyen, Difficile). Le patch contient également une variante de l'arène Scooby Doo sans le toit, ainsi qu'un stage Space Jam uniquement disponible dans le mode "Entraînement" et les parties personnalisées. Les développeurs assurent qu'il débarquera dans les autres modes une fois qu'ils auront tout peaufiné. Enfin, quelques ajustements de gameplay ont également été effectués.