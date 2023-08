Mortal Kombat 1 : Sindel et Shao seront au lancement, présentation de leurs Fatalités

reine d’Edenia, toujours prête à tout pour conserver son trône, même lorsque Shao Kahn menace son royaume. On se rappelle qu'elle avait choisit de trahir son mari et son peuple, pour garder son poste privilégié. Devenue par la suite femme de Shao Kahn et reine de l’Outre-Monde, elle peut toujouurs compter sur sa chevelure pour torturer ses adversaires. Le général Shao est lui aussi de la partie, lui qui est toujours aussi impressionnant dans sa corpulence, mais aussi via sa hache avec laquelle il assène des coups meutriers. Combattant tank, il pourra aussi sa force brute pour faire mal, même si dans la vidéo, c'est plutôt Raiden qui lui fait la misère.La sortie de Mortal Kombat 1 est programmée pour le 14 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.