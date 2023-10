Mortal Kombat 1 : Omni-Man dévoile ses Fatalités, c'est ultra gore comme dans la série

Avec la Comic-Con de New York 2023 qui bat actuellement son plein, les projets autour de la pop culture n'hésitent pas à parler. Aujourd'hui, du côté de Mortal Kombat 1, on a choisi cet événement pour révéler le trailer de gameplay d'Omni-Man, l'un des personnages iconiques à incarner en DLC. Personnage puissant de la série Invincible, il déploie aussi toute sa hargne et sa violence contre les héros de Mortal Kombat. Sorte de Superman à qui l'on a retiré toute once de sympathie et d'empathie, Omni-Man massacre tous les gens qui pourraient le nuir. Evidemment, on va retrouver des séquences cultes de la série sous forme de Fatalité, comme le massacre du métro ou l'exécution du personnage de Red Rush qui a vu sa tête imploser suite aux pressions des mains de ce Omni-Man sans aucun scrupule. On vous laisse apprécier le spectacle. Attention, c'est gore.