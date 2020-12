Monster Hunter Rise : un trailer pour les Game Awards 2020, Capcom annonce une démo temporaire

une version physique du jeu, un code de téléchargement pour le DLC "Kit deluxe", un amiibo Magnamalo, un badge, et des stickers. Tout ça sortira le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch.

les Filoptères et le Chumsky.On rappelle que le jeu est dès à présent disponible en précommande sur l'eShop (avec deux armures spéciales et un talisman en bonus), et qu'une édition collector est aussi dans les tuyaux. Ce dernier contiendra