Monster Hunter Rise Sunbreak : 14 min de présentation du gameplay et des 3 Seigneurs

Deux mois après son premier Digital Event, Monster Hunter Rise Sunbreak est de retour avec un nouvel événement communautaire diffusé sur les différents canaux de communication de Capcom. Pendant 14 minutes, Capcom nous fait à nouveau la présentation de cette grosse extension attendue pour le 30 juin prochain sur Nintendo Switch et PC. Tout a d'abord commencé par un nouveau trailer de mise en bouche, avec des extraits épiques bien choisis, avant de basculer dans l'accompagnement par les responsables du jeu. Ryozo Tsushimoto (producteur sur le jeu) et Yoshitake Suzuki (game director) ont en effet présenté les nouveautés de ce gros DLC. Première chose à savoir, on aura affaire à une nouvelle histoire, ce qui a pour conséquence de découvrir une nouvelle base, des lieux jamais explorés, des nouveaux monstres, de nouvelles aptitudes, mais également le nouveau rang "Maître".







Mais ce n'est pas tout, on apprend que Seregios, le monstre phare de Monster Hunter 4 Ultimate fera son grand retour, lui qu'on connaît pour ses écailles acérées, qui causent de sérieuses hémorragie chez les joueurs qui rentrent en contact avec lui. Somnacanth Aurore et son souffle glacial a lui aussi bénéficié d'un focus durant l'événement, tout comme Almundron Magma, lui qui vit dans les cavernes de lave. Il y a aussi Malzeno, ce dragon ancien à qui l'on doit de nombreux massacres de villes et villages. C'est un ennemi dont il faut se méfier fortement puisqu'il est capable d'envoyer des bestioles qui vont capturer des monstres et absorber leur énergie. Autre bonne nouvelle, on apprend qu'il sera possible de chasser avec d'autres personnages de l'histoire, les fameux Parangons. Lors des quêtes, ces soldats fidèles soignent, placent des pièges et parviennent même à chevaucher des monstres. Enfin, sachez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, plus de personnages pourront être débloqués. Rendez-vous le 30 juin prochain sur ce Monster Hunter Rise Sunbreak.