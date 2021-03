Monster Hunter Rise : les premiers chiffres de vente sont tombés, un départ insolent !

On le sait depuis des années maintenant, la sortie d'un épisode de Monster Hunter est toujours un événement, surtout au Japon. Certaines entreprises ont même donné un jour de congé à tous ses employés pour qu'ils puissent jouer tranquillement au nouvel épisode sur Nintendo Switch : Monster Hunter Rise. Le titre ne déçoit pas et Capcom s'est fendu d'un communiqué pour nous donner les premiers chiffres de vente, qui sont sans surprise très très bons. Pour ses premiers jours d'exploitation, le dernier-né de la franchise s'est écoulé à 4 millions d'exemplaires, qu'il sagisse des copies physiques comme dématérialisées. Si ce n'est pas suffisant pour dépasser le record de Monster Hunter World avec ses 5 millions d'exemplaires vendues sur PS4 et Xbox One, il faut souligner la prouesse de Monster Hunter Rise qui est pour le moment exclusif à la console hybride de Nintendo. Capcom en profite pour nous faire savoir que la licence Monster Hunter cumule plus de 70 millions de jeux vendus dans le monde.





Bien sûr, Monster Hunter Rise compte bien fidéliser son public le plus longtemps possible, et dès le mois d'avril, de nouveaux monstres enrichiront le bestiaire, l'objectif pour Capcom étant de faire aussi bien que les 17 millions de Monster Hunter World écoulés tout au long de sa carrière. On rappelle qu'une version PC de Monster Hunter Rise est prévu pour le début de l'année 2022.