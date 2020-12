Monster Hunter Rise : les 14 armes ont de nouvelles fonctions grâce au filoptère, 14 vidéos

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, Capcom nous donne des nouvelles de Monster Hunter Rise, l'épisode exclusif à la Nintendo Switch et dont la date de sortie est toujours attendue pour le 26 mars 2021. En fait, le site officiel du jeu vient de se mettre à jour et il héberge pas moins de 14 nouvelles vidéos, chacune présentant l'ensemble des armes qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu. Une belle collection qui ne présente aucune vraie nouveauté, dans le sens où les fans de la série les connaissent désormais par coeur. En revanche, chacune d'entre elles disposent de nouvelles fonctionnalités, notamment grâce à l'ajout du filoptère (il s'agit d'un insecte relié à un fil de soie qui permet de voltiger partout) et chaque arme dispose de deux nouvelles attaques "lien de soie".



Prenons un exemple : la Grande Épée va se montrer encore plus puissante puisque grâce au filoptère, elle peut voir ses coups chargés être encore plus dévastateurs, tandis que dans sa seconde "pose", il est possible de se catapulter dans les airs pour retomber avec plus de brutalité sur sa cible et donc causer davantage de dégâts.







Autre exemple : en associant le filoptère au célèbre Marteau, il est possinble d'avoir accès à deux nouvelles attaques, à savoir "Impact dévastateur", qui permet d'associer une attaque tout en montée suivie d'un coup puissant pendant la descente, alors que "Tourbillon Fulgurant Lien de soie", est comme son nom l'indique une attaque tournoyante mais aérienne.







Notez qu'une démo de Monster Hunter Rise sera disponible courant janvier, soit deux mois avant la sortie du jeu le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch.