Monster Hunter Rise : Capcom et Nintendo teasent un événement spécial pour le 7 janvier

Avec une sortie attendue pour le 26 mars 2021, Monster Hunter Rise commence à activer la seconde en termes de communication. Nintendo et Capcom nous donnent carrément rendez-vous le 7 janvier 2021 à 15h pétantes, heure française, pour découvrir un Digital Event qui se déroulera à la fois sur YouTube et sur Twitch, histoire de toucher un maximum de monde. Si l'on ne sait pas encore la teneur des informations qui seront révélées, nous avons en revanche appris que les créateurs du jeu seront présents, notamment Ryozo Tsujimoto (producteur) et Yasunori Ichinose (Game Director). Ils seront accompagnés par Natsuki Hanae, l'un des comédiens de doublage qui donnera aussi son ressenti sur son personnage dans le jeu. A noter que la démo de ce Monster Hunter Rise sera disponible à l'issue de cet événement digital.