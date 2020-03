Microsoft : la firme pourrait bien avoir racheté un nouveau studio

On le sait : Microsoft est gourmand et plein de bonne volonté pour remporter la victoire sur la prochaine génération. Pour ce faire, le géant américain s'est armé d'une foule de nouveaux studios parmi lesquels Turn10 (Forza Horizon), Ninja Theory (Hellblade) ou encore Undead Labs (State of Decay) : au total, la famille de Microsoft Games Studios se compose de quinze firmes différentes. Un chiffre qui vient tout juste de gonfler à en croire les propos de Kevin Gammill, general manager et présentateur de la dernière émission Game Stack Live.Dans son discours visant à vanter Microsoft, l'homme parle étrangement "de seize studios pour créer les jeux" : un changement qui n'aura pas manqué de mettre la puce à l'oreille des plus attentifs, qui attendent désormais une information plus concrète. Si Microsoft a bel et bien fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise, laquelle serait-ce ? Une nouvelle organisation occidentale ou, pourquoi pas, une asiatique pour conquérir doucement le marché local ?L'autre hypothèse, c'est qu'il s'agit d'une simple erreur orale mais étant donné le caractère très officiel de la vidéo ... ce serait franchement étonnant. On verra bien.