Microsoft Flight Simulator : un trailer 4K sublime rempli de citations de presse élogieuses

Asobo Studio vient de dévoiler un nouveau trailer dédié à Microsoft Flight Simulator dans lequel on découvre une multitude de citations de presse élogieuses venant des médias spécialisés. Bien sûr, le tout est habillé par de somptueuses images en 4K qui nous montrent de quoi le jeu est capable lorsqu'on le fait tourner à fond sur une machine de course. Comme toujours, le résultat est visuellement hallucinant. Si ce n'est pas déjà fait, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre test qui se trouve à cette adresse.