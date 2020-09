Microsoft Flight Simulator : "Sur Xbox, le jeu sera aussi dingue que sur PC", promet le boss de la licence

On aurait tendance à l'oublier, mais Microsoft Flight Simulator doit également sortir sur les consoles Xbox. Compte tenu du niveau technique atteint sur PC, nombreux sont les fans du genre à se demander si elles auront les reins suffisamment solides pour offrir le même spectacle visuel. Chez Asobo Studio et la firme de Redmond, on ne se pose même pas la question comme l'a fait comprendre Jorg Neumann, le responsable de la licence."Nous sommes confiants sur le fait que le jeu sera aussi impressionnant sur Xbox que sur PC, a-t-il indiqué à de GamingBolt . Certaines choses pourraient même être meilleures. En ce qui concerne les commandes, notre objectif est d'offrir l'expérience la plus aboutie possible quel que soit le périphérique que vous possédez. Du coup, vous pouvez profiter du jeu aussi bien avec une manette qu'avec un clavier et une souris. Nous vous communiquerons plus d'informations sur la version Xbox lorsqu'elle sera sur le point de sortir."Précisons que si la question de nos confrères portait visiblement sur la Xbox One, Jorg Neumann a répondu en évoquant les consoles Xbox sans la moindre distinction. On rappelle que Microsoft Flight Simulator est sorti le 18 août dernier et que notre test se trouve à cette adresse