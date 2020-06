Microsoft Flight Simulator : le système de météo expliqué dans une sublime vidéo

Pour disposer du système météo le plus réaliste qui soit, Microsoft et Asobo Studios ont choisi de s'allier avec les prévisionnistes de la société Météoblue qui nous expliquent comment la simulation marche. Les développeurs ont donc découpé l'atmosphère de la terre en différents cubes, chacun comportant ses propres conditions météo. La société suisse va donc permettre aux joueurs de profiter de la météo en temps réel sur toute la planète, ou de simuler n'importe quelles conditions météo selon les désirs des joueurs. Bien sûr, comme en vrai, les conditions météo vont dépendre du lieu où on se trouve, de l'horaire, de la saison, mais aussi de l'altitude. Les pilotes les plus chevronnés pourront ainsi aller chercher des vents favorables à haute altitude, et augmenter de manière drastique la vitesse-sol de leur appareil, ou alors réduire sa consommation de carburant. Rappelons que Microsoft Flight Simulator sortira en 2020 en exclusivité sur PC et Xbox One.