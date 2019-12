Microsoft Flight Simulator : une nouvelle poignée d'images hallucinantes de réalisme

Microsoft Flight Simulator refait parler de lui en cette fin d'année avec une nouvelle volée d'images sublimes tirées du jeu. Le résultat est toujours photoréaliste, et on ne peut s'empêcher de s'émerveiller sur les panoramas. Le jeu promet une distance d'affichage proprement hallucinante, et un éclairage qui devrait faire référence dans les jeux à l'avenir, tant tout semble friser la perfection. Les textures sont également particulièrement soignées comme on peut le voir sur la carlingue du Cessna 172 où les rivets et les imperfections de la tôle créent différents reflets du soleil. C'est la même histoire sur les clichés du Cessna Grand Caravan Ex où chaque aspérité modifie l'éclairage. Bref, du grand art ! Microsoft Flight Simulator sortira en 2020 sur PC et Xbox One.