Microsoft Flight Simulator : une nouvelle vidéo sublime qui nous explique le vol aux instruments

Asobo Studio continue le développement de Microsoft Flight Simulator, et aujourd'hui, le studio bordelais nous dévoile une nouvelle vidéo avec des graphismes sublimes. Cette fois, c'est le vol aux instruments qui est à l'honneur. Appelée IFR, cette technique de vol consiste à utiliser les systèmes de navigation disponibles à bord de l'avion pour s'orienter, à l'inverse du vol à vue (VFR) où l'on s'oriente en fonction de repères au sol. Bienvenue dans le merveilleux monde des plans de vol, des cartes aériennes, et des système de radioguidage où l'on passe d'un radiophare à l'autre, afin de pouvoir savoir avec précision où l'on se trouve, même sans rien voir par la fenêtre. Quoi qu'il en soit, le jeu reste toujours aussi magnifique visuellement, et on a hâte de le voir arriver. Microsoft Flight Simulator sortira en 2020 sur PC, Xbox One et Xbox Series X.