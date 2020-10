Micromania : il sera possible de récupérer ses consoles en magasin malgré le confinement !

Le reconfinement est désormais une réalité. Effective dès aujourd'hui, qui plus est ! Un second coup dur pour le jeu vidéo physique et, surtout, pour l'arrivée de la next-gen qui se lance ainsi dans les pires conditions possibles, logistiques comme économiques. Alors que Micromania avait tout récemment indiqué la fermeture de ses boutiques, l'enseigne opte finalement pour le rétro-pédalage et prévient de l'arrivée d'un système de drive, permettant le retrait d'articles sans contact directement en magasin. "Nous communiquerons prochainement sur sa mise en place. Les clients ayant réservé ou précommandé avec retrait magasin une Xbox Series seront contactés rapidement afin de définir avec eux les modalités de retrait/livraison pour le 10 novembre."Concernant la PlayStation 5, les personnes ayant précommandé la console avaient justement été réquisitionnées par Micromania, hier, pour payer la machine et ses frais de port afin de la recevoir à domicile dans les temps. Maintenant que le système de retrait en point de vente est confirmé, sachez que les clients concernés pourront se faire rembourser si désiré et, ainsi, récupérer la bête physiquement.Pour rappel, ce n'est pas la première fois que ce "drive" est mis en place par Micromania : la société l'avait déjà expérimenté lors du premier confinement. Si vous souhaitez en connaître tous les détails, nous vous renvoyons vers notre article d'avril dernier . Attention tout de même, les conditions de retrait pourraient avoir changé pour ce mois de novembre et l'on attendra donc plus de détails de la part de l'organisation avant d'affirmer quoique ce soit.