Micromania : un système pour récupérer ses jeux sans contact pendant le confinement

Depuis le site internet de Micromania-ZIng, choisir l'option "retrait en magasin sans contact" et sélectionner le magasin de retrait éligible Après réception d'un code de retrait, un conseiller de vente prendra contact pour convenir d'un rendez-vous Avec de ce code et une pièce d'identité, retirer la commande dans une zone dédiée



Particulièrement exigeant, le revendeur précise qu'il sera toutefois impossible d'entrer dans le magasin si aucun rendez-vous n'est convenu. Pour le moment, quatre enseignes basées à Paris, Lyon, Nice et Caen profitent déjà de ce système tandis que d'autres à Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Nantes, Besançon, Limoges, La Rochelle et Rennes suivront très prochainement.



Micromania-Zing ne vendant pas que des jeux mais également des goodies, il peut s'agir là d'une bonne alternative pour faire l'acquisition d'objets dérivés, Amazon France étant actuellement limité à la livraison de commerces "essentiels". On ne saura que trop vous conseiller d'adopter les gestes barrières pour ce genre de sortie - port du masque obligatoire et tutti quanti - voire de rester chez vous si l'envie de jouer n'est pas trop pressante.

Se procurer des jeux vidéo en cette période de confinement n'est pas chose aisée. À vrai dire, le confinement a même accéléré la tendance du tout dématérialisé, au grand dam de certains distributeurs comme Micromania-Zing qui vient, toutefois, d'annoncer une solution de secours : le retrait en magasin sans contact.Afin de minimiser les échanges et donc la propagation du covid-19, la firme annonce donc un système bien pensé, également testé chez d'autres commerçants d'industries différentes, consistant à réserver ses jeux depuis chez soi pour les récupérer rapidement sur place. En soi, il s'agit un peu d'un McDrive gaming se déroulant en trois étapes, comme l'indique la firme dans son communiqué de presse.