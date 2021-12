Micromania épinglé pour "pratiques commerciales trompeuses", explications

C'est visible depuis le 20 décembre 2021, un panneau jaune fluo accompagné d'un texte à la police bien noire explique que Micromania a été sanctionné pour des pratiques commerciales jugées trompeuses. Site officiel, réseaux sociaux, il est impossible pour le consommateur ou le simple internaute de ne pas voir cette mention épinglée sur chacune de ses plateformes, et exigée par la DDPP, soit la direction départementale de protection des populations des Alpes-Maritimes. C'est en effet la fameuse extension de garantie vendue par le magasin qui est pointée du doigt, et qui est désormais considérée comme frauleuse après une enquête nationale de plusieurs mois. En effet, depuis plusieurs années maintenant, Micromania propose une prétendue extension de garantie à chacun de leurs clients selon l'importance du produit acheté, généralement des consoles de salon, laissant sous-entendre que c'est le magasin qui propose cette assurance.







Mais la réalité est toute autre, puisque cette garantie supplémentaire est en réalité assurée par un courtier d'assurance qui a fait un deal avec Micromania. Là où c'est encore plus trompeur, c'est que le client avait un délai de 15 jours pour activer cette extension de garantie, sauf que même s'il ne le faisait pas, celle-ci s'activait toute seule et le client était donc contraint de la payer. C'est donc cette pratique frauduleuse qui est pointée du doigt par l'injonctoin de la DDPP, qui explique que c'est "une information confusionnelle sur les droits de consommateurs en matière de garantie légale". Deux autres points sont évoqués : la présentation d'une garantie faussement vendue par Micromania "alors que celle-ci se révèle être un produit assurantiel géré par un courtier d’assurances" mais aussi "à restreindre les droits des consommateurs en imposant dans le cadre des modalités et du contenu de la garantie légale, des obligations non prévues dans les textes légaux, ou encore en subordonnant la validité du contrat afférent à l’'extension de garantie' à une activation sur le site dans les 15 jours de l’achat de celle-ci en magasin".



C'est donc un coup dur pour Micromania à quelques jours de Noël, d'autant que l'entreprise doit déjà faire face aux changements de modes de consommation avec le tout dématérialisé.