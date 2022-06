Micromania lance une Megacarte éco-responsable en soutien aux enfants malades

Micromania, célèbre chaîne de magasins de jeux vidéo et de goodies qu'on ne présente plus, propose à ses clients les plus fidèles une carte de fidélité leur permettant d'accumuler des points, ce n'est pas un scoop. Cette Mégacarte, c'est son nom, va cependant évoluer et devenir plus éco-responsable et venir en aide aux enfants malades. En effet, Micromania vient d'annoncer la création d'une carte désormais éco-conçue, c'est-à-dire fabriquée en bois, biodégradable et d'une valeur de 1€. Cet euro symbolique demandé va permettra à l'enseigne de reverser tous les bénéfices à l’association Rêve de cinéma, qui est une association qui propose aux enfants malades et hospitalisés de pouvoir accéder au cinéma depuis leur lieu d'hospitalisation. "Quand les enfants ne peuvent plus aller au cinéma, c’est au cinéma de se déplacer", déclare Lambert Wilson, Président d’honneur de l’association Rêve de cinéma.



Aujourd’hui présente dans près de 150 établissements hospitaliers de nombreuses régions françaises, les séances de cinéma proposées par l’association touchent environ 25 000 enfants annuellement. On apprend que ces projections sont réalisées avec du matériel professionnel sur un écran géant monté pour l'occasion. Avec la participation de Micromania-Zing et de sa nouvelle Mégacarte, l'association "Rêve de cinéma" va permettre de proposer davantage de séances de cinéma, mais aussi d'accéder à des régions qu’elle ne peut pas atteindre pour l’instant par manque de moyens. L'objectif est en effet de s'étendre dans le Sud de la France, mais aussi le Nord dans un second temps. Cela signifie 150 projections supplémentaires aux 340 annuelles déjà proposées. Afin de mettre en image cette belle initiative, Micromania-Zing a produit une vidéo explicative, avec Alex Goude pour la bonne humeur.