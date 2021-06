Micromania-Zing lance un service de location de consoles, voici le prix des différents forfaits

Micromania Zing se lance officiellement dans la location de consoles de jeu vidéo. Face aux problèmes d'approvisionnement, mais aussi en raison du coût élevé des machines, la chaîne a décidé de mettre en place un service de location de longue durée. Pour l'instant, l'offre se limite aux consoles PS5 et Nintendo Switch, mais les Xbox Series X|S devraient arriver prochainement. Plusieurs offres sont disponibles, avec différents tarifs en fonction de votre machine, et des options sélectionnées, comme le nombre de manettes par exemple. Les forfaits oscillent entre 17.49€ et 19.99€ par mois en fonction de la machine et des options retenues comme vous pouvez le voir ci-dessous, sachant que les durées de locations vont de 18 à 36 mois. L'avantage de ce type d'offre, c'est bien sûr de ne pas avoir à faire face aux problèmes de revente, ni aux soucis techniques, Micromania s'occupant de tout.