Metal Slug : SNK confirme deux jeux pour 2020, les fans de NeoGeo devraient apprécier

En avril 2019, SNK avait annoncé le grand retour de Metal Slug non seulement sur consoles, mais également sur mobiles. Aujourd'hui, le site coréen Inven apporte quelques précisions qui devraient certainement faire plaisir aux fans de la série. En effet, on apprend que le studio compte sortir deux jeux dès cette année ; c'est en tout cas ce qu'a fait savoir le directeur exécutif Jeon Se-hwan, alors que l'on n'a encore absolument rien vu. Concernant la version destinée aux consoles, il a confirmé qu'il s'agira d'un run and gun pur jus, et qu'il a été pensé pour les joueurs âgés entre 30 et 40 ans. Le genre de précision qui laisse croire que le titre répondra aux attentes des puristes ayant découvert la série sur NeoGeo.Quant à la déclinaison mobile, SNK indique que son développement est bouclé à 80% et qu'elle proposera un scrolling horizontal. Là encore, les détails sur les mécaniques de gameplay sont quasi inexistantes, mais le titre (prévu sur iOS et Android) s'appuiera sur un système de cartes. Sans surprise, il ciblera les joueurs âgés d'une vingtaine d'années grand max. Enfin, il est rappelé qu'un troisième Metal Slug est en développement chez Tencent (toujours sur mobiles) comme Maxime l'avait déjà indiqué il y a plus d'un an On espère que SNK profitera des événements en ligne prévus tout au long de l'été pour nous mettre en avant chacune de ces productions.