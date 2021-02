Mass Effect Legendary Edition : on a vu le jeu et on vous détaille les nouveautés de ce remaster

Le remaster de la trilogie Mass Effect, c'est pour bientôt ! Afin de vous aider à prendre votre mal en patience, l'équipe de Bioware nous a présenté toutes les améliorations apportées aux trois jeux. Bien sûr, depuis bientôt un an vous commencez sûrement à connaître la chanson : en raison de la pandémie, c'est à une présentation en ligne que nous avons eu droit et non à une rencontre réelle avec les développeurs. Heureusement, Mac Walters (chef de projet), Crystal Mccord (productrice) et Kevin Meek (responsable des environnements et des personnages) n'ont pas été avares en informations. Et les améliorations graphiques présentées étaient suffisamment importantes pour rester visibles dans un stream vidéo 1080p compressé !

Avant toute chose, il convient de souligner que nous avons affaire à un remaster et non à un remake. Au travail depuis 2019, l'équipe en charge du projet a pensé un moment à porter la saga sous l'Unreal Engine 4 (sachant que les trois épisodes d'origine tournent sous l'Unreal Engine 3), mais a finalement renoncé devant l'ampleur de la tâche. Il faut dire que cette Legendary Edition ne lésine pas sur le contenu, puisqu'elle inclut non seulement les trois jeux de base mais également l'intégralité des contenus téléchargeables ayant jamais existé. Cela représente exactement 41 DLC, répartis ainsi : 15 extensions scénarisées (Citadel, Genesis, Leviathan, Omega, Overlord…), 15 contenus promotionnels (Blood Dragon armor, N7 Warfare gear, Recon Operations pack...) et 11 packs d'armes et amures (Arc Projector, Firepower pack, Groundside Resistance pack…). A moins que le prix de vente de cette "nouvelle" trilogie n'atteigne des sommets, on en aura à coup sûr pour notre argent et la durée de vie s'annonce très élevée ! Seul le mode multijoueur sera aux abonnés absents, ce qui ne devrait toutefois pas gêner grand-monde.











Au delà de l'aspect tout-en-un, cette édition est également attendue au tournant pour ses améliorations graphiques. Les développeurs nous promettent 60 images par seconde sur PS4 et Xbox One, ainsi qu'un framerate totalement débloqué sur PC. La résolution 4K sera de la partie, les écrans 21/9 seront supportés, le jeu proposera un meilleur antialiasing, de l'occlusion ambiante, ainsi que des reflets plus nombreux et réalistes, sans aller jusqu'au raytracing toutefois. Par ailleurs, les temps de chargement seront nettement raccourcis, comme nous avons pu le constater de visu avec une séquence en ascenseur bien plus courte qu'auparavant : 14 secondes pour la Legendary Edition contre 52 pour le jeu d'origine. Les dialogues qui servaient à meubler ces séquences ne disparaissent pas pour autant. Mais une fois le chargement en arrière-plan effectué, une option permet au joueur de passer directement à la suite si il le souhaite.





Y A MASSE D'EFFETS !