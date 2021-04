Mass Effect Édition Légendaire : une nouvelle vidéo comparative, les améliorations graphiques décortiquées

" Au cours de cette phase, les artistes chargés des environnements ont parcouru tous les niveaux de la trilogie pour effectuer des correctifs ciblés sur les lieux et décors qui détonnaient visiblement avec l’expérience globale, affirme le bonhomme. Cela impliquait de rajouter des éléments dans les zones vides, de refaire certaines textures étirées ou dont la résolution était basse, de polir des éléments 3D ébréchés et de moderniser l’ombre de certaines surfaces réagissant mal à l’éclairage. À ce stade, nous devions aussi commencer à résoudre des centaines de bugs. Certains étaient mineurs, les éléments flottants par exemple, tandis que d’autres étaient plus problématiques et pouvaient ruiner l’expérience globale. Par exemple, un bug fréquent voyait les joueurs se téléporter sur certains éléments pour y rester coincés."

Après le comparatif proposé par nos confrères d'IGN il y a une semaine , Mass Effect Édition Légendaire continue d'insister sur les améliorations graphiques opérées par les développeurs de BioWare, mais via le PlayStation Blog cette fois-ci. On apprend notamment que la refonte de la trilogie s'est articulée autour de trois axes : construire les fondations, efforts de modernisation, reconstruire les mondes."Nous avons lancé la phase 1 en identifiant et en cataloguant chaque aspect de la trilogie, explique le community manager Jay Ingram. Combien d’effets à particules, de modèles de 3D, de textures, de niveaux, d’éléments de l’interface graphique, d’effets sonores, de cinématiques, etc. sont présents dans la trilogie ? Quelle est leur qualité moyenne ? Les fichiers sources existent-ils toujours ? Quel pourcentage de ces éléments peut être amélioré et, en moyenne, combien de temps cela prendra-t-il pour chacun de ces types d’éléments ? Connaître le nombre des éléments à modifier, ainsi que leur qualité, nous a permis de déterminer une stratégie pour améliorer chaque type d’élément présent dans la trilogie."







Est arrivée ensuite la phase de modernisation. "Au cours de la phase 3, nous avons commencé à chercher comment apporter de plus grandes améliorations aux niveaux et aux fonctionnalités du jeu, plutôt que d’améliorer les éléments un par un, reprend Jay Igram. À ce stade, nous avions apporté des milliers d’améliorations manuelles, mais un écart de qualité significatif subsistait encore entre les deux premiers jeux.

Pour diriger nos efforts dans la bonne direction, nous avons comparé les niveaux sélectionnés à leur conception artistique d’origine, aux intentions conceptuelles et aux inspirations qui leur avaient donné naissance. Nous avons aussi pris des douzaines de captures d’écran des niveaux bénéficiant d’une meilleure résolution pour les transmettre à Derek Watts (directeur artistique de la trilogie Mass Effect), qui les a utilisées comme base de travail pour cette refonte en profondeur. Il était plus simple et plus rapide d’apporter ces ajustements à l’aide de programmes d’édition photo."











Bien évidemment, on vous conseille de jeter un oeil au billet du PlayStation Blog où les différentes manoeuvres de BioWare sont particulièrement bien détaillées. Pour mémoire, la sortie de Mass Effect Édition Légendaire est fixée au 14 mai prochain sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC.