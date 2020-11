Mass Effect : Electronic Arts et BioWare confirment la Legendary Edition, 1er trailer

Game Rating and Administration Committee (l'organisme sud-coréen chargé de classifier les jeux vidéo) révélait l'existence d'une Legendary Edition pour Mass Effect. Ce week-end, Electronic Arts et BioWare ont confirmé par le biais d'un communiqué officiel travailler sur le projet, en précisant que la compilation était prévue non seulement sur PC, Xbox One et PS4, mais également sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5 avec des améliorations à la clé.



Comme on le savait déjà, il s'agira d'une compilation comprenant les versions remasterisées de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Naturellement, c'est surtout la qualité visuelle qui a été rehaussée, avec notamment une meilleure résolution (4K), un framerate plus élevé, un éclairage optimisé et des textures plus consistantes. Enfin, et ça ne surprendra pas grand monde, chaque jeu sera accompagné de ses DLC respectifs.



La sortie de Mass Effect Legendary Edition est programmée pour 2021.