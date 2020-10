Mass Effect : une Legendary Edition classifiée en Corée du Sud

Alors que l'internet bruisse des rumeurs concernant l'arrivée de Mass Effect Trilogy Remaster, un listing de classification venu de Corée du Sud mentionne l'existence de Mass Effect Legendary Edition. En réalité, il s'agirait simplement du même jeu, mais sous son nom définitif. Alors que les experts de Venturebeat tablaient sur une officialisation en octobre 2020, la pandémie de COVID-19 aurait chamboulé les plans d'Electronic Arts, et poussé l'éditeur à revoir son planning de sortie. Le titre serait donc programmé pour sortir en 2021, principalement à cause de problèmes sur la qualité du remaster du tout premier épisode. Mass Effect Trilogy contiendrait donc les trois jeux compris dans la compilation initialement sortie en 2012 sur PC, Xbox 360 et PS3, ainsi que leurs DLC respectifs. La seule omission concernerait donc le mode multijoueur de Mass Effect 3 qui passerait à la trappe, ce qui n'est pas étonnant puisque ce dernier demande à l'éditeur de maintenir en ligne de coûteux serveurs. Les fans du commandant Sheperd vont donc devoir encore patienter un petit moment avant de pouvoir en savoir plus.