Mass Effect Trilogy : nouvel indice sur l'existence de la compilation, merci Amazon

The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition", soit une ultime version de l'art-book comprenant tous les travaux réalisés sur les DLC. Mieux encore, le site nous donne même une couverture et une date de sortie, fixée au 23 mars 2021 ! Bien que ça ne serait pas la première fois qu'Amazon commette des erreurs, ces traces plutôt légitimes semblent bel et bien indiquer que la compilation serait bien adaptée sur consoles actuelles... au minimum. On verra bien.

Plus les mois passent, plus l'existence du remaster de Mass Effect Trilogy ne fait aucun doute. Il faut dire que le site VentureBeat avait plus ou moins teasé la chose sans parler de GameReactor en affirmant, il y a quelques semaines , que le projet était bel et bien en chantier et même prévu en 2020 : aujourd'hui, un nouvel indice de taille nous est donné de la part... d'Amazon.Le célèbre revendeur vient effectivement de référencer un certain "