Mass Effect Legendary Edition : nouveau trailer et date de sortie, on en sait davantage

L'information nous a été révélée un peu plus tôt dans la journée en préambule de la publication de notre preview de Mass Effect Legendary Edition et on peut désormais vous la partager : la compilation remasterisée des trois premirers épisodes de Mass Effect débarquera le 14 mai 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. L'occasion pour Electronic Arts et BioWare de nous présenter ce nouveau trailer qui revient sur le contenu de cette édition qui comprend tout ce qui a été réalisé sur les trois jeux, DLC y compris (plus d'une quarantaine), sauf que le mode multijoueur de Mass Effect 3 ne sera pas de la partie. Parmi les améliorations techniques de prévu, on nous annonce un affichage 4K, de la HDR, tandis que le framerate n'a pas été indiqué. C'est d'ailleurs le premier épisode qui a bénéficié d'un traitement particulier avec un gros travail sur la modélisation des personnages, des textures qui se sont enrichies, une meilleure gestion de la lumière et donc des ombres également, des effets volumétriques et des cinématiques qui ont été revues et corrigées. Côté gameplay, BioWare nous promet aussi des réajustements pour ce premier épisode, avec des commandes améliorées pour le pilotage du Mako, des mouvements de caméra plus fluides et une I.A. des alliés qui a semble-t-il fait des progrès. On attend de juger sur pièces et en attendant, vous pouvez lire notre preview qui offre d'autres informations croustillantes sur ce Mass Effect Legendary Edition.