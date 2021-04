Mass Effect Legendary Edition : une vidéo 4K compare les jeux d'origine et les remasters, premier verdict

Sortis en 2007, 2010 et 2012, les trois premiers Mass Effect forment une trilogie époustouflante qui a marqué à tout jamais l'ère du jeu vidéo. Ceci dit, l'air de rien, ces petites perles commencent à accuser du poids des années et en prévision d'un tout nouvel opus en préparation, BioWare s'est ainsi attelé à une grosse refonte pour relancer la hype et la popularité de sa saga : Mass Effect Legendary Edition sortira donc le 14 mai prochain sur PS4 et Xbox One (pas de versions next-gen au programme, dommage) et, en l'attente de son arrivée, IGN nous fournit un premier comparatif vidéo.L'occasion d'admirer le travail effectué sur tout un tas d'effets graphiques, allant des simples textures aux ombres en passant par les effets de particules ou les modèles 3D, sans oublier la résolution et la stabilité du framerate. Plus intéressant encore, le studio canadien affirme avoir revu le gameplay avec une grosse modernisation : la caméra, le rééquilibrage des armes, le combat au corps à corps, le système de couverture, le maniement du véhicule et l'on en passe ont par exemple été retouchés pertinemment pour une expérience actuelle. A priori, donc, Mass Effect Legendary Edition semble bien être le polissage dont la saga avait besoin : de quoi nous faire oublier Andromeda ?