Mass Effect Legendary Edition : les plans sur les fesses de Miranda censurés, les joueurs divisés

Présenté en grandes pompes la semaine dernière, avec previews de la presse spécialisée à l'appui, Mass Effect Legendary Edition proposera une version revue et corrigée des trois premiers épisodes de la saga. Si l'on s'est attardé sur les changements visuels et les nouveautés techniques qui seront apportées (affichage 4K, framerate plus élevé, nouveaux effets), Mac Walters, qui officie comme directeur du projet, s'est exprimé au journal Metro quant à certaines modifications dans le jeu, et principalement des scènes que les développeurs jugent aujourd'hui déplacées et surtout sexistes. En effet, toutes les séquences de jeu qui proposaient un angle de vue serré sur les fesses du personnage de Miranda ont été supprimées, ou du moins retravaillées, pour être en phase avec 2021 et les changements de comportement. Sans pour autant dénaturer le côté femme fatale de Miranda, les développeurs estiment que filmer ses fesses en gros plan n'a plus aucune justification aujourd'hui si ce n'est de la sexualiser. Un choix qui n'a pas tardé à faire réagir les joueurs sur les réseaux sociaux qui parlent de censure et/ou de bien-pensance. Pour eux, ces plans sexistes aident justement le personnage à développer son aspect "femme fatale" et que supprimer ces séquences travestissent le jeu et son propos original. Toujours est-il que Mass Effect Legendary Edition est attendu pour le 14 mai prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.



