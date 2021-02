Dans la foulée du reveal de la date de sortie de Mass Effect Legendary Edition, attendu pour le 14 mai prochain on vous le rappelle, Bioware s'est empressé de rendre public l'édition collector du jeu, uniquement accessible sur le shop officiel du studio . Une édition limitée qui a ceci de particulier de proposer une réplique parfaite du casque du Commandant Shepard que l'on peut parfaitement enfiler sur sa tête. Mieux, l'accessoire est équipé de diodes qui permettent d'illuminer le casque pour donner un peu plus la sensation d'incarner le héros de Mass Effect. En plus du casque, on retrouve aussi un steelbook (mais sans le jeu à l'intérieur), une lettre d'appartenance à N7, trois pin's, des artworks imprimés sur toile et le tout est proposé dans un boîtier carton du plus bel effet. Il faudra débourser la somme de 149$ pour se payer ce collector qui nous fait déjà de l'oeil.

- 1 steelbook Mass Effect Legendary Edition (jeu non inclus)

- 3 pin's

- 1 lettre N7

- 2 artworks imprimés sur toile

- un boîtier collector

- Le casque N7 du Commandant Shepard échelle 1:1