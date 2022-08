Marvel’s Midnight Suns : le jeu est encore repoussé, la sortie en 2022 compromise

Tout était bien calé, la campagne promotionnelle battait son plein avec une vidéo focus pour chaque super-héros, mais le sort en a voulu autrement. La date de sortie de Marvel’s Midnight Suns est pour la seconde fois repoussée, et c'est Take Two Interactive qui l'a d'abord annoncé à l'occasion de son bilan financier trimestriel, avant que les comptes officiels du jeu ne relayent également la mauvaise nouvelle. Le jeu devait arriver le 7 octobre prochain, et désormais, il n'a plus aucune date de sortie, l'éditeur se gardant le soin de communiquer une date prochainement. Il a été communiqué que ce retard de calendrier est dû à un besoin de peaufiner le jeu comme il se doit et que le studio Firaxis a besoin de temps supplémentaire pour délivrer la qualité nécessaire pour un résultat qualitatif.





Important update from the Midnight Suns team pic.twitter.com/79yVfzpDED — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) 8 août 2022