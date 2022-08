Marvel’s Midnight Suns : au tour de Scarlet Witch de nous montrer sa toute puissance

Marvel’s Midnight Suns, son tactical-RPG mettant en scène les plus grands super-héros de l'écurie Marvel. Cette fois-ci, il est question de s'attarder sur Wanda Maximoff, plus connus sous le nom de Scarlet Witch / La Sorcière Rouge. Etant donné qu'elle est l'une des Avengers les plus puissantes de l'univers, avec ses pouvoirs cosmiques, les développeurs ont opté pour un personnage équilibré entre les dégâts directs, le contrôle des ennemis et la possibilité de soutenir ses coéquipiers. Bien sûr, il y a certains moments où elle peut faire appel à ses pouvoirs ultimes pour tout balayer sur son passage. On rappelle que la sortie de Marvel’s Midnight Suns a été récemment repoussé à 2023 sans plus de précisions...









