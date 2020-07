Marvel's Avengers : une date pour la 2e War Table, elle parlera de la bêta

Shaun Escayg, le solo, la coopération, l'exploration, ou encore la customisation des super-héros figurent au programme.

La deuxième War Table de Marvel's Avengers aura donc lieu le 29 juillet à 20h. C'est en effet ce qu'annonce Square Enix par le biais d'un communiqué officiel, en précisant qu'elle offrira un aperçu de la bêta dont le coup d'envoi sera donné le 7 août prochain. Elle prendra fin le 9 août et sera exclusivement destinée aux joueurs ayant précommandé le titre sur PS4. Du 14 au 16 août, tous les possesseurs de la console pourront s'essayer à la bêta, période durant laquelle ceux qui ont réservé leur exemplaire sur Xbox One et PC seront également conviés. Enfin, du 21 au 23 août, tous les joueurs auront la possibilité de goûter à cette bêta. A noter qu'il faudra posséder un compte Square Enix Membership gratuit pour jouer à la Bêta.Que contiendra cette bêta ? Eh bien, si l'on en croit le directeur créatifPour mémoire, la sortie de Marvel's Avengers est programmée pour le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. La Xbox Series X et la PS5 seront, elles, servies plus tard dans l'année.