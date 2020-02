Marvel's Avengers : un trailer, des éditions spéciales, et le plein de bonus de précommande

contient le pack tenues Obsidienne, qui permettra à chaque super-héros de porter une version métallique de sa tenue emblématique. [...] Vous recevrez aussi six plaques d’identification sur le thème Obsidienne pour afficher un style irréprochable dans tout le jeu. Enfin, vous obtiendrez 72 heures d’accès anticipé qui vous permettront de vous plonger dans le monde de Marvel’s Avengers ! Si vous vous procurez la version physique de l’Édition Deluxe, elle proposera 1 mois d’abonnement gratuit à Marvel Unlimited grâce auquel vous pourrez découvrir plus de 25 000 comics numérisés de Marvel !"



Quant à l'édition Earth’s Mightiest, elle reprend le contenu de l’édition Deluxe (y compris un Steelbook représentant les Avengers), mais propose également "des objets inspirés du jeu et des super-héros de base qui y apparaissent. Vous y trouverez une statue de Captain America de 30 cm, une Bobblehead Hulk visible dans la bande-annonce, un porte-clés Mjolnir, la boucle de ceinture de Black Widow, un schéma de prototype d’armure d’Iron Man, le badge de membre honoraire des Avengers de Kamala Khan et une photo-souvenir des Avengers !"



En cas de précommande sur PS4,

Repoussé au 4 septembre prochain (sans doute pour s'épargner une lutte frontale avec The Last of Us 2 qui sortira le 29 mai), Marvel's Avengers s'illustre à travers un trailer inédit fraîchement mis en ligne par Square Enix. D'humeur généreuse, l'éditeur a profité de l'occasion pour dévoiler les différentes éditions dont le jeu fera l'objet, à commencer par celle exclusive au PlayStation Store. "Cette édition s’accompagne de 1 000 crédits, qui servent à personnaliser les super-héros du jeu, nous explique-t-on sur le PlayStation Blog . De plus, vous recevrez aussi une plaque d’identification de Miss Marvel qui laisse transparaître la joie de vivre et l’optimisme de Kamala Khan."Il y a également l'édition Deluxe "quiune plaque d’identification sera remise, tout comme un emote "Parle à ma main" pour Miss Marvel, et un thème PS4 (édition numérique exclusivement) représentant un motif hexagonal. De manière plus globale, toute précommande de Marvel’s Avengers permettra de récupérer des tenues Héritage Marvel basées sur les costumes portés par les Avengers dans les comics. On rappelle que le jeu est aussi prévu sur Xbox One et PC.