Marvel's Avengers : comme Final Fantasy VII Remake, le jeu est lui aussi repoussé

Marvel's Avengers d'être repoussé à une date ultérieure. Mais contrairement au remake (qui sortira le 10 avril au lieu du 3 mars), l'attente sera plus longue si l'on se fie au communiqué que l'on vient tout juste de recevoir. "Chez Crystal Dynamics, notre ambition a toujours été de proposer le jeu Avengers ultime, indique le studio britannique. Pour atteindre cet objectif, nous avons pris la décision difficile de repousser la sortie de Marvel's Avengers au 4 septembre 2020."Il ajoute : "Ce délai supplémentaire nous permettra de peaufiner le jeu de façon à ce qu'il soit conforme aux hauts standards de qualité que nos fans attendent et méritent." Certains observateurs soupçonnent déjà Square Enix de vouloir faire de Marvel's Avengers un titre cross-gen, d'où ce report assez inattendu. On vous laisse y penser en rappelant que jusqu'à nouvel ordre, le jeu est prévu sur Xbox One, PC, PS4 et Stadia.