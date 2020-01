Final Fantasy VII Remake : une bien mauvaise nouvelle pour les fans, ils vont devoir attendre

Final Fantasy VII Remake ne sortira pas sur PS4 le 3 mars prochain, comme l'avait promis Square Enix. En effet, l'éditeur japonais nous a fait parvenir un communiqué officiel dans lequel Yoshinori Kitase, le producteur du jeu, annonce que le rendez-vous a été repoussé d'un mois. "

Nous savons que nombre d'entre vous attendent la sortie de Final Fantasy VII Remake et ontpatiemment attendu de pouvoir explorer le fruit de notre travail, peut-on lire. Afin de pouvoir vous offrir un jeu en adéquation avec notre vision, et dont la qualité est à la hauteur des attentes de nos fans, nous avons décidé de repousser la date de sortie au 10 avril 2020."



Il poursuit : "Nous avons pris cette difficile décision afin de pouvoir profiter de quelques semaines de travail supplémentaires pour apporter les touches finales au jeu et vous proposer la meilleure expérience possible. Je souhaite présenter mes excuses et celles de toute l'équipe à tous nos fans, car je sais que cela signifie que vous devrez encore attendre un petit peu avant de jouer au jeu. Merci de votre patience et de votre soutien."



Compte tenu de l'attente que suscite Final Fantasy VII Remake, patienter quelques semaines supplémentaires ne tuera personne.