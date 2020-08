Marvel's Avengers : les configurations PC dévoilées, pas besoin d'une machine de guerre

Square Enix vient de dévoiler officiellement les configurations PC dont il faudra disposer pour pouvoir profiter sereinement de Marvel's Avengers, sachant que ceux qui ont précommandé le jeu sur Steam auront accès à la beta du 14 au 16 août. De plus, tous les joueurs PC pourront avoir accès à la beta ouverte du jeu qui aura lieu sur Steam du 21 au 23 août prochain. Sachez que la version PC du jeu profitera d'un framerate débloqué, et d'un large panel de manettes compatibles. Comme il s'agit d'un jeu DirectX 12, il faudra obligatoirement avoir Windows 10, Tandis que le jeu demande au moins 75 Go d'espace disque libre. Si vous disposez d'une machine puissante, sachez que vous pourrez aussi installer un pack de textures haute-résolution qui rajoutera 30 Go au total. Globalement, Marvel's Avengers ne nécessitera pas une machine de guerre, mais comme souvent avec les jeux modernes, le studio conseille d'installer les fichiers sur un SSD.

CONFIGURATION MINIMUM

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : i3-4160 ou équivalent AMD

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 950 ou AMD 270

Direct X : version 12

Stockage : 75 Go disponibles

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7 4770K 3.4 Ghz ou AMD Ryzen 5 1600 3.2 Ghz

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD RX 480

Direct X : version 12

Stockage : 110 Go disponibles sur SSD