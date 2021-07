Marvel's Avengers : Christopher Judge (Kratos dans God of War) sera la voix de Black Panther

Rendu célèbre pour son rôle de Teal'c dans la série Stargate SG-1, Christopher Judge a accédé au rang de dieu suprême depuis qu'il a endossé le rôle de Kratos dans le reboot de GOD OF WAR en 2018. Il faut dire que l'acteur américain a insufflé au personnage un charisme de dingue, avec ta téciture de sa voix si particulière. Le comédien, désormais devenu hyper bankable dans le jeu vidéo, vient de terminer une série de doublage pour le jeu Marvel's Avengers, puisque c'est lui qui a prêté sa voix au personnage de Black Panther dans le prochain DLC à venir. C'est à l'occasion d'une interview avec Entertainment que l'acteur a fait ces révélations, expliquant qu'il avait d'abord refusé la proposition de Square Enix et de Crystal Dynamics, en raison du passif du personnage et de l'acteur qui l'a incarné au cinéma, à savoir Chadwick Boseman.

J’ai tout de suite refusé. Pour être honnête, j’avais peur d’être comparé au travail admirable de Chadwick Boseman. La seule façon pour moi de ne pas me prendre la tête, c'était d'éviter d'imiter la voix [de Chadwick Boseman, ndlr], mais de me laisser aller à ma performance simple. J'y ai mis tout mon coeur et j'espère que ça plaira aux gens.

Pour l’épauler dans sa tâche, Christopher Judge a pu compter sur l'aide précieuse de Beth McGuire, consultante sur le film du MCU, mais aussi coach en voix, puisque c'est elle qui a appris aux acteur de maîtriser l'accent wakandien. La sortie du DLC "Black Panther" est toujours attendu pour le mois prochain, en août, et aura pour mission de redonner de l'intérêt à un jeu qui est en perte de vitesse nette.