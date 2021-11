Eternals : sa patte artistique, le recast de Gemma Chan, Dracula son prochain film, Chloé Zhao répond à nos questions

C'était le 2 novembre dernier, la veille de la sortie de Eternals en France, Chloé Zhao avait fait le déplacement jusqu'à Paris pour assurer la promotion de son nouveau film, et le 26ème des studios Marvel. Auréolé d'un Oscar en avril dernier pour son précédent film Nomadland, la réalisatrice de 39 ans est propulsé sur le devant de la scène comme faisant partie du nouveau souffle que souhaite instaurer Kevin Feige (le boss des Marvel Studios) au sein du MCU. Avec une approche différente des autres productions de la firme, Les Eternels a beaucoup divisé la presse, au point même d'avoir obtenu la plus mauvaise note de tous les films du MCU, même derrière le raté Thor 2. Alors que le public est conquis par le film et l'a hissé au sommet des charts, on a essayé de comprendre pourquoi il a été autant boudé par la critique. Est-ce vraiment justifié ? Chloé Zhao a-t-elle livré un bon film de super-héros ? Beaucoup de questions qui méritent d'être analysées. On a également profité de la présence de Chloé Zhao dans la capitale française pour lui poser nos questions, savoir si elle avait eu carte blanche pour mettre en scène Les Eternels, mais aussi comprendre pourquoi Gemma Chan avait été recasté pour incarer Sirse / Circé dans le film, alors qu'elle jouait Minn-Erva dans Captain Marvel. Lors de cette même conférence de presse, on a aussi évoqué son prochain film, une nouvelle adaption de Dracula, avec une vision mi-western mi-SF.