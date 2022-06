Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope : Ubisoft lâche enfin la date de sortie et un nouveau trailer

Devancé par une suite il y a 24 heures, Ubisoft vient d'officialiser la date de sortie de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, désormais attendu pour le 20 octobre 2022. L'éditeur français qu'il s'agira d'un jeu exclusif à la Nintendo Switch, ce qui est plutôt logique compte-tenu de la nature du titre, qui regroupe encore une fois les personnages emblématiques de Nintendo et les mascottes d'Ubisoft. C'est l'occasion pour Ubisoft de dévoiler un nouveau trailer du jeu, détaillant quelques aspects du gameplay, et notamment les caractéristiques entre chaque personnage tels que Lapin Peach, Luigi, Lapin Mario et maintenant Lapin Bowser. Ubisoft donne déjà rendez-vous demain, mercredi 29 juin, à 18h, sur la chaîne YouTube d'Ubisoft pour assister à une présentation plus détaillée de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope.