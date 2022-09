Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope : Ubisoft présente le gameplay en détails dans une grosse vidéo

Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope est fixée au 20 octobre prochain sur Nintendo Switch.

Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, Ubisoft a également mis en ligne une nouvelle vidéo de son jeu. Longue de plus de 5 min, elle décrit les mécaniques de gameplay et les nouveautés que les développeurs de Ubisoft Paris et Ubisoft Milan ont opéré pour cette suite. Premier constat, la grille de déplacement a été supprimée, en échange d'une zone délimitée où les personnages peuvent se mouvoir librement. Cela permet d'assouplir le gameplay, mais surtout d'ouvrir le jeu a un public encore réfractaire aux jeux tactiques. C'est aussi l'occasion de présenter les différences entre chaque personnage, notamment leurs super-attaques, uniques, et qui permettront au joueur d'établir une vraie stratégie d'attaque (et de défense) avant de se lancer sur le champ de bataille. L'arbres de compétences permettra aussi de faire évoluer ses personnages, qu'il s'agisse de la santé, des mouvements, des armes ou des techniques. Ubisoft en profite pour expliquer l'utilité et l'usage des Sparks qui vont pouvoir octroyer des bonus supplémentaires pour chaque personnage, ce qui aura pour effet d'augmenter les dégâts, de mieux se protéger ou de mieux contre-attaquer.La sortie de