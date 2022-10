Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope : un trailer de lancement tout en cinématiques

Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, elle est toujours fixée pour le 20 octobre sur Nintendo Switch.

Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope en guise de trailer de lancement. Forcément, avec une date de sortie qui se rapproche dangereusement, comment en vouloir à Ubisoft qui souhaite rappeler que son jeu de stratégie grand public arrive sur Switch dans quelques jours. C'est donc l'occasion de revoir le look classique des héros de Nintendo, qui vont à nouveau faire équipe avec leur alter-égo version Lapins Crétins. La grande différence avec cet épisode, c'est que les personnages seront radicalement différent, avec leur propre personnalité, d'autant que les développeurs ont pris le soin de faire appel à des comédiens de doublage pour insuffler un peu plus de vie dans leurs persos les lapins crétins. Ce deuxième épisode marque aussi l'envie de s'ouvrir à un public plus vaste, en faisant fi des interfaces un peu trop austères, comme cette grille de déplacements qui a été remplacée par une zone où l'on peut se balader librement. Cela n'empêchera le jeu d'être toujours aussi profond et exigeant pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans le gameplay. Vous pouvez d'ailleurs relire nos impressions manettes en main, avant le test prévu prochainement.Quant à la sortie de