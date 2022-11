Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope : Ubisoft fait le point sur les DLC à venir

Disponible depuis le 20 octobre dernier sur Nintendo Switch, Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope dispose d'un Season Pass donnant accès à trois DLC majeurs. Si l'on savait déjà que l'un deux mettrait en scène Rayman, l'éditeur français était jusqu'à présent resté volontairement flou pour entretenir le mystère. Aujourd'hui, il nous a fait parvenir un communiqué officiel dans lequel il détaille la feuille de route post-lancer. Ainsi, début 2023, les possesseurs du jeu pourront profiter de "The Tower of Doooom" qui comprendra un tout nouveau mode de combat. Manifestement, cette extension sera exclusive au Season Pass.Quant au second DLC - dont le nom demeure inconnu - il arrivera en milieu d'année 2023 et prendra sur une nouvelle enchanteresse où une mystérieuse menace sème le chaos. Enfin, la troisième et dernière extension - attendue pour fin 2023 - marquera donc l'arrivée de Rayman dans le cadre "d'une nouvelle aventure". On imagine qu'Ubisoft dévoilera des assets pour chacun des DLC au moment le plus opportun. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre test de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope