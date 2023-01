Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope ne s'est pas bien vendu à Noël, Ubisoft fait les comptes

"que Just Dance 2023 a également sous-performé."









Les temps sont compliqués pour Ubisoft, qui traverse actuellement l'une de ses plus grandes crises financières. En pleine restructuration interne depuis quelques mois, notamment après les accusations de harcèlements sexuels au sein de l'entreprise, l'éditeur français doit faire face à un changement de consommation de la part des joueurs. 2022 aura été une année très calme pour Ubisoft, avec pas mal de reports et très peu de jeux sortis cette année. Les deux gros titres sur lesquels l'entreprise française misait pour passer Noêl sereinement étaient Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope et Just Dance 2023. Malheureusement, les deux jeux n'ont pas connu le succès escompté et habituel, au point que Yves Guillemot s'étonne de l'accueil très tiède perçu par les consommateurs . Dans le dernier bilan financier, le PDG d'Ubisoft se dit "surpris par la sousperformance de Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope dans les dernières semaines de 2022 et début janvier", avant d'ajouterFace à ces ventes décevantes, des décisions drastiques ont été prises et nous apprenons que 3 jeux pas encore annoncés ont été annulés. Si Ubisoft va essayer de toute faire pour redresser la barre pour les anées à venir, il précise cependant que son back-catalogue reste très sain, avec notamment une activité robuste de Rainbow Six Siege, une grande dynamique pour nos jeux Assassin's Creed, et une performance généralement solide de leur jeux Live. Cette sous-performance globale a eu un impact direct en bourse, avec un décrochage de près de 20% de l'action de l'éditeur français. On rappelle également que le Chinois Tencent s'est rapproché des frères Guillemot cet été, en prenant 49% de part de la Guillemot Holding. Ubisoft arrivera-t-il à tenir longtemps avant son rachat complet de la part du géant chinois ?