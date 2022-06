Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope : une vidéo de 6 minutes qui explique toutes les bases du jeu

compositrice japonaise Yoko Shimomura (Streets of Rage 4, Street Fighter II, Xenoblade Chronicles) a été sollicitée, tout comme Gareth Coker (Ori and the Will of the Wisps) et Grant Kirkhope (qui a travaillé sur les musiques de de Mario + The Lapins Crétins

Kingdom Battle).







Pour mémoire, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sortira le 20 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch, sachant qu'une édition Gold est prévue. Cette dernière comprendra le Season Pass ainsi que le pack Prestige Galactique. Le pack Mégabug (contenant des armes aux couleurs du Mégabug de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle), lui, sera offert en bonus de précommande. "Deux figurines à collectionner à l’effigie de Lapin Mario et de Lapin Peach seront également disponibles sur le site Internet des revendeurs locaux habituels", est-il précisé dans le communiqué officiel.