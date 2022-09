Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope : Ubisoft lâche le Story Trailer, on y voit quelques boss

Il ne fait plus aucun doute, la campagne promotionnelle pour Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope bat son plein, puisqu'il ne se passe plus une semaine sans que Ubisoft nous donne des nouvelles de son jeu. Après les previews il y a 15 jours, suivies d'une grosse vidéo de présentation de son gameplay, voici venir ce qu'on appelle le Story Trailer, ou bande annonce de l'histoire pour parler correctement le français. Il est question de mettre en avant le scénario de cette suite, mais aussi de poser les enjeux, sans oublier de présenter l'antagoniste principal, une certaine Cursa, une espèce d'entité qui n'a qu'un but : absorber l'énergie de tout l'univers. Voilà un bon prétexte pour que Mario réunisse à nouveau ses amis, et même ennemi puisque Bowser l'accompagne cette fois-ci en lieu et place de Yoshi. Mario Lapin Crétins, Luigi Lapin Crétin et tous les autres sont également présents et chaque personnage disposera de sa propre personnalité, compétences et armes avec lesquelles faire mumuse.



La sorie de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est attendue pour le 20 octobre 2022, exclusivement sur Nintendo Switch.