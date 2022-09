Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope : Rayman arrive dans le jeu, le trailer qui fait plaisir

Si Assassin's Creed a accaparé toutes les attentions lors de l'UbiForward, il n'y avait pas que ces tueurs à capuches qui ont fait vibrer les internautes. En effet, Ubisoft a également donné des nouvelles de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, surtout que la sortie de ce dernier s'accélère un petit peu. Ce fut donc l'occasion de nous annoncer l'arrivée de Rayman dans le jeu, mais sous la forme d'un DLC, le troisième indique le communiqué de presse. Sa date d'arrivée n'est pas précisée mais on peut voir dans le trailer qu'Ubisoft s'est amusé avec le haut des personnages, notamment les oreilles de lapins de nos petites créatures, surprise de voir la coupe de la mascotte d'Ubisoft apparaître à leurs côtés. On ne verra rien de plus, Ubisoft se laissant le droit de communiquer dessus dans les prochains mois. En revanche, une deuxième vidéo, de gameplay cette fois-ci, nous permet de découvrir la planète Terra Flora qui est malheureusement corrompue par Cursa, l'antagoniste du jeu. Mais ce n'est pas elle qu'on verra dans cette vidéo, mais Wiggler, cette chenille qui voit rouge quand on lui marche dessus, et ce sera le cas ici. Bien sûr, pendant les quasi 7 min de gameplay, on peut également voir un aperçu du gameplay, des stratégies que l'on peut mettre en place, mais aussi les armes et les outils que possèdent chaque personnage de l'équipe pour venir à bout des ennemis.La sortie de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est attendue pour le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch, exclusivement.