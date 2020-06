Mafia Remake : le Story Trailer est sorti et confirme un gap visuel important, c'est impressionnant !

Si les versions Definitive Edition de Mafia 2 et de Mafia 3 sont d'ores et déjà disponibles depuis quelques semaines, le jeu qui cristallise avant tout le renouveau de cette trilogy fort attendue, c'est bien le premier épisode qui a aura droit à un lifting complet de la tête aux pieds. Un remake utilisant le moteur de Mafia III avec semble-t-il d'autres améliorations visuelles. C'est du moins ce qu'on peut constater en voyant ce Story Trailer dévoilé lors du PC Gaming Show 2020. On précise d'ailleurs que les nouveautés ne seront pas que graphiques, puisque les développeurs de Hangar 13 promettent des réajustements au niveau du scénario, avec des séquences de jeu inédites, des dialogues en plus et surtout une réécriture concernant certains personnages. On attend l'arrivée de ce Mafia Defintive Edition avec une impatience non dissimulée, histoire de retrouver ce bon vieux Tommy Angelo. La sortie du jeu est calée pour le 28 août prochain sur PC, PS4 et Xbox One.