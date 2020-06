Mafia Remake (2020) VS Mafia Original (2002) : une vidéo comparative pour constater les évolutions graphiques

Hier, en pleine nuit, 2K Games a lâché le Story Trailer pour Mafia : Definition Edition qui n'est autre que le remake du jeu original sorti en 2002. S'il fait bien partie de la Mafia Trilogy, sachez que le jeu n'arrivera pas sur PC, PS4 et Xbox One avant le 28 août 2020, la date de sortie de la version physique de la compilation des trois épisodes. En attendant, afin de mieux se rendre compte des évolutions graphiques apportées entre le jeu d'origine de 2002 et le remake prévu dans quelques mois, voici un comparatif vidéo des images dévoilées hier dans le tout récent trailer narratif. L'occasion de constater qu'on n'est plus du tout sur le même jeu, que tout a été refait from scratch, sachant que les développeurs de Hangar 13 sont allés encore plus loin en rallongeant certains aspects de l'histoire, avec des lignes de dialogues en plus, des personnages mieux écrits et mieux travaillés et des séquences de jeu supplémentaires. Bref, un vrai travail de restauration quoi.