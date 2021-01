LucasFilm Games : un jeu Star War open world par les créateurs de The Division

Même pas 24 heures après l'annonce d'un jeu Indiana Jones chez Bethesda (et développé par le studio MachineGames, à qui l'on doit les récents Wolfenstein), LucasFilm Games dévoile l'existence d'un nouveau jeu Star Wars à monde ouvert, confié cette fois-ci à Ubisoft et notamment le studio Massive Entertainment, les développeurs de deux opus de The Division. C'est le site Wired qui a eu la primeur de l'information et qui précise que le développement n'en est qu'à ses débuts et que le studio suédois est actuellement en plein recrutement pour renforcer l'équipe. On apprend que c'est Julian Gerighty qui est à la tête du projet, lui qui a endossé le rôle de Directeur créatif pour les jeux The Crew et The Division, et qui compte bien nous offrir un jeu différent de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Côté technique, c'est le moteur maison "Snowdrop" qui sera utilisé, le même qui a permis de développer les deux jeux The Division, très alléchant en démo E3, un peu moins quand il s'agit du véritable jeu, on s'en souvient.



Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, n'hésite pas non plus à montrer son enthousiasme d'avoir décroché un tel projet, à l'invers d'Electronic Arts qui doit tirer un peu la gueule, même si le contrat d'exclusivité qui lie l'éditeur américain au géant Disney est toujours en vigueur. A ce propos, Sean Shoptaw, qui officie comme Vice-Président des jeux et des expériences interactives chez Disney, a fait savoir que Electronic Arts reste un partenaire stratégique dans l'univers Star Wars, mais qu'il y a largement de la place pour les autres, qui peuvent eux aussi croqué dans le biscuit gourmand. Au moins, les choses sont dites.